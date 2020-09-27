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Son dakika: Erol Bulut'tan derbi öncesi flaş açıklama

'in 3. haftasında ile 'nda karşılaşıyor. Maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.9.2020 18:27 Son Güncelleme: 27.9.2020 18:33 ABONE OL
Son dakika: Erol Bulut'tan derbi öncesi flaş açıklama

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşıyor. Maç öncesi Fenerbahçe Teknnik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un o sözleri;

Galip gelmek için her şeyinizi ortaya koyacağız, bugün elimizden geleni yapacağız.

Orta sahada olan oyuncular hem savaşan hem de topu tutan futbolcularımız, orta saha kurgusunu iyi yaptığımızı düşünüyoruz.

Samatta, İngiltere'de fazla bir antrenmana çıkmadı, bize geldiğinde de tek antrenmana çıktı onun için bugün sahaya ilk 11'de çıkarmadık. İlerleyen dakikalarda onu da değerlendireceğiz.

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Son dakika: Erol Bulut'tan derbi öncesi flaş açıklama
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