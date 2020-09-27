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Son dakika: - maçı sonrası 'tan Samatta sözleri!

Son dakika haberleri... 'in üçüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanından beraberlikle ayrıldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe , sarı lacivertli takımın yeni transferi Samatta hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Bulut'un sözleri...

Giriş Tarihi: 27.9.2020 21:33 ABONE OL

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanından beraberlikle ayrıldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı lacivertli takımın yeni transferi Samatta hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un sözleri...
"Futbolcularımı tebrik ediyorum gösterdikleri mücadeleden dolayı. Pozisyonlara girdik ama son vuruşları değerlendiremedik, daha konsanstre olmalıyız. Yeni gelen arkadaşlarımız iyi performans gösterdiler."

"Üçüncü bölgede olan pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor, arayış içerisindeyiz şuan. Samatta geldi, önümüzdeki dönemde formayı alacaktır, yanlarındaki oyuncular da belli olacaktır."

"Rakibin de birkaç pozisyonu var. İyi bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Bugün gösterilen performanstan memnunum, yeni gelen arkadaşlarımız var, hazır değiller henüz tamamen. Milli maç arasından sonra tam olarak hazır bir takım oluruz."

"Samatta forvette yer alacak, yanında, sağında, solunda, arkasında kim daha iyi olur bakacağız. Kamp döneminde tüm bu oyuncular elimizde yoktu. Biraz geriden geliyoruz."

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Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'tan Samatta sözleri!
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