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Son dakika: Sessiz derbide gol yok! 0-0

'in 3. haftası dev bir maça sahne oldu. Derbide sahasında ile karşılaştı. Heyecan dozunun yüksek olduğu karşılaşmada iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükseltirken konuk Fenerbahçe ise puanını 5'e çıkarttı.

Giriş Tarihi: 27.9.2020 19:35 Son Güncelleme: 27.9.2020 21:04 ABONE OL
Son dakika: Sessiz derbide gol yok! Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Süper Lig'in 3. haftası dev bir maça sahne oldu. Derbide Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Heyecan dozunun yüksek olduğu karşılaşmada iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 7'ye yükseltirken konuk Fenerbahçe ise puanını 5'e çıkarttı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

18. dakikada Caner'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

20. dakikada Omar'ın sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Arda'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay topu iki hamlede kontrol etti.

20. dakikada Gökhan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Linnes'in plase vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.

52. dakikada Thiam'ın pasında ceza alanı önünde topla buluşan Deniz Türüç sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

59. dakikada Belhanda'nın uzak mesafeden şutunda, top farklı bir şekilde auta çıktı.

63. dakikada Lemos'un uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

65. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında topla ceza alanına çaprazdan giren Arda Turan'ın önünü boşalttığı anda sert vuruşunda kaleci Altay Bayındır, Lemos'a da çarpan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada sol çaprazda topla buluşan Babel, bekletmeden ceza alanı içinde Emre Kılınç'ı gördü. Bu oyuncunun dönerek yerden şutunda kaleci Altay Bayındır yine iki hamlede topun sahibi oldu.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA YENİLMİYOR
Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında son 6 sezondur mağlup olmadı. Sarı-lacivertli ekip, 1 maçtan galip ayrılırken 5 karşılaşma berabere sonuçlandı. Galatasaray söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe'ye 2 gol atarken, sarı-lacivertli ekip rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Geri kalan 4 mücadele ise golsüz sonuçlandı.

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Son dakika: Sessiz derbide gol yok! Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
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