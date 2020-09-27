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'da göz dolduruyor!

'da tecrübeli sağ bek 'nın sakatlığı nedeniyle 3 maçta da ilk 11 başlayan , performansıyla göz dolduruyor. Genç futbolcunun transferi için Avrupa kulüpleri nabız yokluyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.9.2020 12:36 Son Güncelleme: 27.9.2020 12:40 ABONE OL
Trabzonspor'da Serkan Asan göz dolduruyor!

Trabzonspor'da yeni sezona tecrübeli sağ bek Joao Pereira 'nın sakatlığı nedeniyle 3 maçta da ilk 11 başlayan Serkan Asan, gösterdiği performansla göz doldurdu. Asan, Pereira ile kıyasıyla bir forma rekabetine gireceğinin de sinyallerini verdi.

21 yaşındaki genç sağ bek geçen geçen sezon hem lig, hem kupa hem de Avrupa Ligi olmak üzere 17 maçta görev alırken bu sezon ise ilk 3 maçta ilk 11'de saha çıktı. Hem teknik heyetin, hem de yönetimin büyük beklenti içinde olduğu Serkan Asan da bu sezon gösterdiği performansla beklentileri boşa çıkarmıyor. Her geçen maç performansını artıran 21 yaşındaki sağ bek hem hücumda, hem de savunmada büyük efor sarf ediyor.

GETAFE'DEN TEKLİF ALDI

Geçen sezon bordo mavili takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden olan Getafe'nin devre arsında Serkan Asan için Trabzonspor'a resmi teklif kabul edilmedi. 1.5 milyon Euro'luk teklifi yetersiz bulan Trazbonspor, Serkan Asan'ın süreklilik kazanmasından sonra daha büyük bonservis elde edileceğini düşünerek transferine izin vermedi. 36 yaşındaki Portekizli sağ bek Joao Pereira'nın da forma rekabeti verdiği Asan, formayı kaptırmak istemiyor.

ALMAN KULÜPLERİ TAKİP EDECEK

Fransız Kulübü Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in transferi durumunda alternatif isimlerden birisi olan Serkan Asan'ın başta Freiburg olmak üzere Almanya Bundesliga ekipleri de gündemine aldı. Bu sezon Asan'ı maçlarına gözlemciler tarafından takip edilecek.

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Trabzonspor'da Serkan Asan göz dolduruyor!
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