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Bolu'da Altınordu kazandı! Beypiliç 1-2 Altınordu (MAÇ SONUCU)

1. Lig'in 3. hafta müsabakasında Altınordu, 'a konuk oldu. temsilcisi, Oğulcan ve Burak'ın golleriyle mücadeleden 1 galip ayrılmayı bildi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 21:27 ABONE OL
Bolu'da Altınordu kazandı! Beypiliç Boluspor 1-2 Altınordu MAÇ SONUCU

Beypiliç Boluspor, TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında evinde Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu.

9'uncu dakikada Altınordu'nun kullandığı köşe vuruşunda topa gelişine vuran Oğulcan'ın şutunda top fileleri havalandırdı: 0-1. 14'üncü dakikada Beypiliç Boluspor'un kullandığı serbest vuruşta Tugay'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

86'ıncı dakikada Altınordu kontra atağında ceza sahası içinde topla buluşan Burak İnce'nin şutu ağlara gitti: 1-2. Mücadele deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle son buldu.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx), Özcan Sultanoğlu (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Mosquera (xx) - Oğuzhan (xx), Fethi (xx), Ali (xx), Muhammed Bayır (xx), Melih (xxx), Bekir (x), Tugay (xx) (Dk. 88
Muhammed Arslantaş), Muhammed Gümüşkaya (xx)(Dk. 61 Burak xx), Gökhan (xx) (Dk. 70 Mihajlovic xx), Mertan Caner (xx) (Dk. 70 Poepon xx)

ALTINORDU: Erhan (xxx) - Alper (xx), Kahraman (xxx), Sinan (xxx), Ufuk (xxx), Muzaffer (xx)(Dk. 56 Burak xx), Oğulcan (xxx), Furkan (xx), Ahmet İlhan (xxx), Metehan (xx) (Dk. 46 Ahmet Dereli xx), Hüsamettin (xxxx) (Dk. 90+4 Birhan)

GOLLER: Dk. 14 Tugay (Beypiliç Boluspor) - Dk. 9 Oğulcan, Dk. 86 Burak (Altınordu)

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Bolu'da Altınordu kazandı! Beypiliç Boluspor 1-2 Altınordu (MAÇ SONUCU)
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