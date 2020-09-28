CANLI | Antalyaspor - Denizlispor

Süper Lig'de 3. haftanın perdesi Antalya'da kapanıyor.
Fraport TAV Antalyaspor sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde Antalyaspor'un 4, Denizlispor'un ise 1 puanı. Akdeniz ekibi Gençlerbirliğini yenip Beşiktaş ile berabere kalmıştı. Denizli ekibi ise Göztepe'ye kaybedip Trabzonspor'dan 1 puan almıştı.
Antalyaspor-Denizlispor mücadelesi saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakada deneyimli hakem Halis Özkahya düdük çalıyor.
İLK 11'LER...
Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Riberio, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Amilton, Jahovic, Mukaiuru.
Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Tapia, Leismann, Bergdich, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Rodallega.
ANTALYASPOR ÜSTÜN...
Rakibiyle Süper Lig'de 26 maça çıkan Yukatel Denizlispor, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 34 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 40 gol gördü. Denizli temsilcisi, Antalya'daki 13 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.