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CANLI | - Denizlispor

'de 3. haftanın son maçında ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmayı yönetecek. Antalyaspor-Denizlispor müsabakasının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 28.9.2020 20:01 Son Güncelleme: 28.9.2020 20:02 ABONE OL
CANLI | Antalyaspor - Denizlispor

Süper Lig'de 3. haftanın perdesi Antalya'da kapanıyor.

Fraport TAV Antalyaspor sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde Antalyaspor'un 4, Denizlispor'un ise 1 puanı. Akdeniz ekibi Gençlerbirliğini yenip Beşiktaş ile berabere kalmıştı. Denizli ekibi ise Göztepe'ye kaybedip Trabzonspor'dan 1 puan almıştı.

Antalyaspor-Denizlispor mücadelesi saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakada deneyimli hakem Halis Özkahya düdük çalıyor.

İLK 11'LER...

Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Riberio, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Amilton, Jahovic, Mukaiuru.

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Tapia, Leismann, Bergdich, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Rodallega.

ANTALYASPOR ÜSTÜN...

Rakibiyle Süper Lig'de 26 maça çıkan Yukatel Denizlispor, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 34 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 40 gol gördü. Denizli temsilcisi, Antalya'daki 13 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

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CANLI | Antalyaspor - Denizlispor
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