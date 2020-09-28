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'dan Moses'a kötü haber!

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında forması giyen, ardından ise Inter'in yolunu tutan için flaş bir açıklama geldi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran 'de teknik direktör Lampard, yıldız ismi kadroda düşünmediğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 28.9.2020 23:07 ABONE OL
Frank Lampard'dan Moses'a kötü haber!

Geçtiğimiz sezon Chelsea'den Fenerbahçe'ye kiralanan, ocak transfer döneminde ise sarı-lacivertli takımdan ayrılarak İtalyan temsilcisi Inter'e giden Moses, İngiliz ekibine geri dönmüştü.

Chelsea'nin İngiliz menajeri Frank Lampard, Victor Moses'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam, deneyimli yıldızı kadroda düşünmediğini ifade ederek, "Victor Moses, kadro dışı kalmış durumda, şu anda A takımımızın bir parçası değil." şeklinde konuştu.

Moses, geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkarken 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. Sezonun ikinci devresinde Inter'de ise 12 karşılaşmada forma giyerken, 5 asist yaptı ancak gol atamadı.

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Frank Lampard'dan Moses'a kötü haber!
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