Geçtiğimiz sezon Chelsea'den Fenerbahçe'ye kiralanan, ocak transfer döneminde ise sarı-lacivertli takımdan ayrılarak İtalyan temsilcisi Inter'e giden Moses, İngiliz ekibine geri dönmüştü.
Chelsea'nin İngiliz menajeri Frank Lampard, Victor Moses'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Genç teknik adam, deneyimli yıldızı kadroda düşünmediğini ifade ederek, "Victor Moses, kadro dışı kalmış durumda, şu anda A takımımızın bir parçası değil." şeklinde konuştu.
Moses, geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkarken 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. Sezonun ikinci devresinde Inter'de ise 12 karşılaşmada forma giyerken, 5 asist yaptı ancak gol atamadı.