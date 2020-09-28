Son dakika: Medipol Başakşehir Ravil Tagir'i transfer etti

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve çıktığı 3 maçı da kaybeden Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı attı.
Altınordu'nun 17 yaşındaki genç stoperi Ravil Tagir, İstanbul ekibine imza attı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Ravil, turuncu-lacivertli takıma 3 yıllık imza attı.
Başakşehir transferi sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.
Öte yandan kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:
"Kulübümüz, 2003 doğumlu futbolcu Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncunun imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı.
Altınordu Futbol Kulübü'nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, kulübümüzde 35 numaralı formayı giyecek.
Ravil Tagir'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."