Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Nikola Kalinic'e yeni teklif!

Son dakika Beşiktaştransfer haberleri... Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic'e son teklifini iletti. A Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, Kalinic'e yıllık 3 milyon Euro'dan 2+1 yıllık teklif sundu.
Giriş Tarihi: 28.9.2020 17:06Son Güncelleme: 28.9.2020 17:12ABONE OL
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic'e son teklifini iletti. A Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, Kalinic'e yıllık 3 milyon Euro'dan 2+1 yıllık teklif sundu.