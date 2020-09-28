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Son dakika haberleri: 'tan Nikola 'e yeni teklif!

Son dakika haberleri... Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, forması giyen Nikola 'e son teklifini iletti. A Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, Kalinic'e yıllık 3 milyon Euro'dan 2+1 yıllık teklif sundu.

Giriş Tarihi: 28.9.2020 17:06 Son Güncelleme: 28.9.2020 17:12 ABONE OL
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Nikola Kalinic'e yeni teklif!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic'e son teklifini iletti. A Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, Kalinic'e yıllık 3 milyon Euro'dan 2+1 yıllık teklif sundu.

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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Nikola Kalinic'e yeni teklif!
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