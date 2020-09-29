Başakşehir’in yıldızı ManU’yu karıştırdı

Brezilyalı sağ bek Rafael, Manchester United’da birlikte çalıştığı Van Gaal’i yerden yere vurdu, hocanın ırkçılık yaptığını açıkladı
Giriş Tarihi: 29.9.2020ABONE OL
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Rafael, eski teknik direktörü Luis Van Gaal ile yaşadıklarını anlattı. 2008-2015 yılları arasında Manchester United'da forma giyen Brezilyalı sağ bek şöyle konuştu: "Van Gaal takımın başınageçtiğinde arkadaşlarım aradı vebana onu anlattılar. Brezilyalılarısevmediği ve ilk antrenmanda benitakım dışında bırakacağını söyledilerfakat inanmadım. Ancak yaptığı ikinci şey bu oldu çünkü ilk gün benimle hiç konuşmadı. 2. gün bana 'takımdan gidebilirsin' dedi. Bir yıl daha kalabilmek için çalıştım ancak o varken mümkün değildi. Her gün dakikalarca kendini överdi."
RAVİL TAGİR İMZAYI ATTI
Öte yandan Başakşehir, TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan Ravil Tagir'i kadrosuna kattı. 2003 doğumlu stoperle3 yıllık sözleşme imzalandı. Kazak asıllı futbolcu, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynuyor.