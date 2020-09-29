Başakşehir’in yıldızı ManU’yu karıştırdı

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Rafael, eski teknik direktörü Luis Van Gaal ile yaşadıklarını anlattı. 2008-2015 yılları arasında Manchester United'da forma giyen Brezilyalı sağ bek şöyle konuştu:Ancak yaptığı ikinci şey bu oldu çünkü ilk gün benimle hiç konuşmadı. 2. gün banadedi. Bir yıl daha kalabilmek için çalıştım ancak o varken mümkün değildi. Her gün dakikalarca kendini överdi."Öte yandan Başakşehir, TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan Ravil Tagir'i kadrosuna kattı.Kazak asıllı futbolcu, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynuyor.