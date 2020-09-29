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için iddiası!

Son dakika haberleri... 'in 3. haftasında Konyaspor deplasmanında 4-1'lik ağır bir yenilgi alan , transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların en acil arayış içinde olduğu sağ bek mevkisi için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 29.9.2020 20:12 Son Güncelleme: 29.9.2020 20:27 ABONE OL
Beşiktaş için Bartosz Bereszynski iddiası!

Yeni bir sağ bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu. Çizme basınında yer alan bilgilere göre Kara Kartal, gündemine Polonyalı sağ bek Bartosz Bereszynski'yi aldı.

"EVET DEMEYE HAZIR"

Haber başlığında Bereszynski'nin Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeye hazır olduğu ifade edilirken, Sampdoria'nın oyuncu için 5 milyon euroluk bonservis talep ettiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın Sampdoria'ya yaptığı teklif şu an için kabul edilmemesine karşın oyuncunun siyah beyazlılara katılmak için yönetime mesaj gönderdiği kaydedildi.

SAMPDORIA SATMAK İSTİYOR

Bununla beraber Sampdoria'nın, Bereszynski'nin satışına uygun bir teklif gelmesi halinde onay verebileceği dile getirildi. Mavi beyazlı kulübün yetkilileri İtalyan basınına bu transfere onay verebileceklerini ifade etti. (Fotomaç)

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Beşiktaş için Bartosz Bereszynski iddiası!
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