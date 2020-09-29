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Fransız ekibi Islam Slimani'ye talip oldu!

forması giymiş olan Cezayirli oyuncu Islam Slimani iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Fransız basını Marsilya'nın ardından 'un da golcü futbolcu için devreye girdiğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 29.9.2020 21:28 Son Güncelleme: 29.9.2020 21:40 ABONE OL
Fransız ekibi Lyon Islam Slimani'ye talip oldu!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Monaco forması giyen ve inişli çıkışlı bir performansa imza atan Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Islam Slimani'nin yeni adresi belli oluyor.

RMC'nin haberine göre, Memphis Depay'ın transferi için Barcelona ile görüşen Lyon, Islam Slimani için girişimlere başladı.

Leicester City'nin, sözleşmesinin sonuna 1 yıl kalan Slimani'yi bonservissiz vermeye hazır olduğu ve oyuncunun da Lyon'a gitmek için istekli olduğu vurgulandı.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve performansıyla adeta saç baş yoldurtan Slimani, geçtiğimiz sezon Monaco'da çıktığı 19 resmi maçta 9 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

Daha önce 2018/19 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymiş Islam Slimani, beklentilerin çok altında kalarak kulübü Leicester'a geri gönderilmişti. Geçtiğimiz sezonda ise Monaco'da kiralık olarak oynayan Cezayirli oyuncunun yeni adresi belli oluyor.

RMC'nin çıkan haberlere göre, Memphis Depay'ın transferi için Barcelona ile görüşen Lyon, Islam Slimani için de girişimlere başladı.

Leicester City'nin, sözleşmesinin sonuna 1 yıl kalan Slimani'yi bonservissiz vermeye hazır olduğu ve oyuncunun da Lyon'a gitmek için istekli olduğu vurgulandı.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve performansıyla adeta saç baş yoldurtan Slimani, geçtiğimiz sezon Monaco'da çıktığı 19 resmi maçta 9 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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Fransız ekibi Lyon Islam Slimani'ye talip oldu!
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