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Son dakika haberleri... Son olarak forması giyen , 1. Lig ekiplerinden 'a transfer oldu. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada anlaşmanın 2 yıllık olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.9.2020 17:43 Son Güncelleme: 29.9.2020 17:53 ABONE OL
Gökhan İnler Adana Demirspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen 36 yaşındaki, Gökhan İnler'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulübün twitter hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Başakşehir forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu Gökhan İnler'le 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. İsviçre Milli Takımında yıllarca görev yapan ve ülkemizde Beşiktaş forması giyen Gökhan İnler, Napoli ve Udinese takımlarında oynadı." ifadelerine yer verildi.

Gökhan İnler kimdir?

27 Haziran 1984'te İsviçre Olten'de doğan Gökhan İnler, kariyerinde sırasıyla Aarau, Zürih, Udinese, Napoli, Leicester City, Beşiktaş ve son olarak Medipol Başakşehir formalarını giydi. İsviçre Milli Takımı'nın uzun yıllar kaptanlığını yapan Gökhan, milli takımda 89 maçta 7 gol kaydetti.

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Gökhan İnler Adana Demirspor'da
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