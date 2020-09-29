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ManU'nun Sancho'ya yaptığı teklifi Dortmund kabul etmedi!

Son dakika transfer haberleri... 'ın için 'a yaptığı 100 milyon euroluk teklif kabul görmedi. İngiliz ekibinin teklifini yükseltip Alman ekibiyle anlaşma yolunu bulmak istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.9.2020 22:58 Son Güncelleme: 29.9.2020 23:05 ABONE OL
ManU'nun Sancho'ya yaptığı teklifi Dortmund kabul etmedi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United'ın Jadon Sancho için yaptığı 100 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

100 MİLYON EURO'YU GERİ ÇEVİRDİLER

Ajansspor'un Sky Sports'tan derlediği habere göre; Kırmızı Şeytanlar, İngiliz oyuncu için Alman ekibine 80 milyon artı 20 milyon Euro bonu teklifinde bulundu. Borussia Dortmund hiç düşünmeden bu teklifi reddettiğini açıkladı.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

20 yaşındaki genç yıldızın Dortmund ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

1 GOL 3 ASİST

Bu sezon 3 maçta sahaya çıkan Sancho 1 gol ve 2 asist kaydetti.

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ManU'nun Sancho'ya yaptığı teklifi Dortmund kabul etmedi!
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