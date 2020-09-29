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'a imza attı!

Son dakika haberleri... 'ın eski futbolcusu 'e geri döndü. Son olarak Çekya ekibi forması giyen deneyimli stoper, 'a imza attı.

Giriş Tarihi: 29.9.2020 18:34 Son Güncelleme: 29.9.2020 18:45 ABONE OL
Semih Kaya Yeni Malatyaspor'a imza attı!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 29 yaşındaki stoper Semih Kaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor'dan Yapılan açıklamada "Kulübümüz, milli takımımızda da görev yapmış, son olarak Sparta Prag forması giyen defans oyuncusu Semih Kaya'yı renklerine bağlamıştır. Semih Kaya'ya hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Galatasaray altyapısında yetişen Semih Kaya, 2017 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeli ile Çekya'nın Sparta Prag takımına transfer olmuş ve 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

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Semih Kaya Yeni Malatyaspor'a imza attı!
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