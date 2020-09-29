Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Valentin Rosier ile prensipte anlaştı

dakika: ile prensipte anlaştı

dakika haberleri... Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş bir isimle daha el sıkıştı. A 'un haberine göre siyah-beyazlılar, Fransız sağ bek ile prensip anlaşmasına vardı.

Giriş Tarihi: 29.9.2020 21:22 Son Güncelleme: 29.9.2020 21:58 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş Valentin Rosier ile prensipte anlaştı

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş bir isimle daha el sıkıştı. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Fransız sağ bek Valentin Rosier ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş sağ bekini Portekiz'de buldu. Siyah-beyazlılar, Sporting'den 24 yaşındaki Valentin Rosier'la anlaştı.

Portekiz ekibi ve Fransız futbolcuyla anlaşmaya varan Beşiktaş, transferi kısa süre içinde açıklayacak

Geçen sezon başında Gijon'dan Sporting'e transfer olan Rosier, Portekiz ekibiyle 17 maça çıktı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Valentin Rosier ile prensipte anlaştı

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Valentin Rosier ile prensipte anlaştı

EN ÇOK OKUNANLAR

Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurdu! "Emre Aşık'ı depoya kapatıp domuzlara yedirtecekti" diyen Erdi Sungur Yağmur Aşık'ın sapkın planlarını canlı yayında anlattı...
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları bugün! 29 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?
SON DAKİKA: Koronavirüs aşısı ile ilgili kan donduran açıklama geldi! Bir doz için 250 bin köpek balığı...
BİM aktüel ürünler kataloğunda 2 Ekim bu hafta hangi indirimli ürünler var? BİM 2 Ekim Cuma 2020 aktüel ürünler kataloğu
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama motoru
Emre Aşık ile Yağmur Aşık çiftinin arasında sular durulmuyor! Emre karakola sığındı: Beni koruyun! Bu iddialar çok konuşulacak…
MasterChef'te kaptanlık oyununu dün akşam kim kazandı? 28 Eylül 2020 MasterChef yeni mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu?
On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi 28 Eylül On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
SON DAKİKA Kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?
Kim Kardashian’ı kendi haline bırakın! Sosyal medya hesabından küstah bir paylaşımda bulundu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş Valentin Rosier ile prensipte anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA