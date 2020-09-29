Son dakika: Beşiktaş Valentin Rosier ile prensipte anlaştı

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş bir isimle daha el sıkıştı. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Fransız sağ bek Valentin Rosier ile prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş sağ bekini Portekiz'de buldu. Siyah-beyazlılar, Sporting'den 24 yaşındaki Valentin Rosier'la anlaştı.
Portekiz ekibi ve Fransız futbolcuyla anlaşmaya varan Beşiktaş, transferi kısa süre içinde açıklayacak
Geçen sezon başında Gijon'dan Sporting'e transfer olan Rosier, Portekiz ekibiyle 17 maça çıktı.
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Valentin Rosier ile prensipte anlaştı