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Son dakika haberi: 'de Frey ekibi Waasland-Beveren'e kiralandı

Son dakika haberi: Fenerbahçe yaptığı açıklamada ayrılığı resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler 'in 1 yıllığına ’nın Waasland-Beveren takımına kiralandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 29.9.2020 21:08 Son Güncelleme: 29.9.2020 21:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Frey Belçika ekibi Waasland-Beveren'e kiralandı

Fenerbahçe, bir ayrılığı daha resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un takımda düşünmediği İsviçreli golcü Michael Frey'i, Belçika Ligi ekiplerinden Waasland-Beveren'e kiraladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika'nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır.

İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz.

GEÇTİĞİMİZ SEZON DA KİRALANMIŞTI

Michael Frey, geçen sezon da kiralık olarak Alman ekibi Nürnberg'de forma giymişti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Frey Belçika ekibi Waasland-Beveren'e kiralandı
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