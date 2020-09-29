Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Frey Belçika ekibi Waasland-Beveren'e kiralandı

Fenerbahçe, bir ayrılığı daha resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un takımda düşünmediği İsviçreli golcü Michael Frey'i, Belçika Ligi ekiplerinden Waasland-Beveren'e kiraladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika'nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır.
İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz.
GEÇTİĞİMİZ SEZON DA KİRALANMIŞTI
Michael Frey, geçen sezon da kiralık olarak Alman ekibi Nürnberg'de forma giymişti.