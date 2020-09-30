Bayern Münih 3-2 Borussia Dormund | MAÇ SONUCU

Almanya Süper Kupası finalinde Bayern Münih ile Borussia Dormund karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 3-2 kazanan Bayern Münih Almanya Süper Kupası'nı 8. kez müzesine götürdü.
Bavyera ekibine kupayı getiren golleri 18. dakikada Corentin Tolisso, 32. dakikada Thomas Müller ve 82. dakikada Joshua Kimmich kaydetti.
Borussia Dortmund'un gollerini ise 39. dakikada Julian Brandt ve 55. dakikada Erling Haaland attı.
Bayern Münih, geçen sezon kazandığı Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, Almanya Kupası, UEFA Süper Kupası'nın ardından 2020'deki 5. kupasını kazandı.