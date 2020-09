Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda yarın İskoçya'da Rangers'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"RANGERS'I ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ OLARAK GÖRÜYORUM"

"Rangers, sadece bir bölgede değil takım olarak çok iyiler. Her hali ve her hattıyla önemli bir takım. Avrupa Ligi değil Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum. Seyircisiz maçların ne tadı var ne tuzu var. Alışık olmadığımız bir durum. Deplasmanda oynuyoruz, uzun yolculuklar yapıyoruz. Böyle maçların favorisi olduğunu düşünmüyorum, tek maçlar her şeye açık maçlardır."

"Muhakkak ki seyircisiz olan maçların tadı tuzu yok. Alışık olmadığımız bir şekilde. Hem Galatasaray'ın seyircisi, hem Rangers'ın seyircisi ateşli ve tutkulu. Eğer normalde böyle düşmüş olsaydı karşılıklı oynayacaktık. Çok daha adil, çekişmeli ve zevkli bir eşleşme olabilirdi. Maalesef biz dışarıda oynuyoruz. Her şeye rağmen psikolojik olarak evde oynamanın avantajı var. Pazar maç oynuyorsunuz, çarşamba 4.5 saatlik bir uçuş yapıyorsunuz. İçeride oynamanın avantajı var."

"BABEL'İN ARDA'YI ARATMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Arda'nın testleri negatif çıktı ama ağır bir grip geçiriyor. İyi de durumdaydı ama Babel ya da bir başkasının onun yerini aratmayacağını düşünüyorum. Olsaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok. Sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Tüm oyuncularımıza da güveniyoruz.

"GALATASARAY BÖYLE MAÇLARA ALIŞKIN, BEN DE ALIŞKINIM"

"Bizim için her maç önemli. Hele bir de ülke puanını etkiliyorsa önemi artıyor. Rakibimiz sezona bizden önce başladı. Oturmuş, kaliteli bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız. Ancak ikinci maç yok. Galatasaray böyle maçlara alışkın, ben de alışkınım. Buradan çıkarsak, gruptan daha rahat çıkarız. Bu maç, aşağı yukarı bundan sonraki takımların kalitesinde olacak."

