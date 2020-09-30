Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

'den açıklaması

play-off maçında yarın İskoç ekibi ile karşılaşacak 'da , "Rangers'ı Avrupa Ligi değil rakibi olarak görüyorum. Babel'in Arda'yı aratmayacağını düşünüyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 30.9.2020 20:54 Son Güncelleme: 30.9.2020 21:06 ABONE OL
Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda yarın İskoçya'da Rangers'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"RANGERS'I ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ OLARAK GÖRÜYORUM"

"Rangers, sadece bir bölgede değil takım olarak çok iyiler. Her hali ve her hattıyla önemli bir takım. Avrupa Ligi değil Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum. Seyircisiz maçların ne tadı var ne tuzu var. Alışık olmadığımız bir durum. Deplasmanda oynuyoruz, uzun yolculuklar yapıyoruz. Böyle maçların favorisi olduğunu düşünmüyorum, tek maçlar her şeye açık maçlardır."

"Muhakkak ki seyircisiz olan maçların tadı tuzu yok. Alışık olmadığımız bir şekilde. Hem Galatasaray'ın seyircisi, hem Rangers'ın seyircisi ateşli ve tutkulu. Eğer normalde böyle düşmüş olsaydı karşılıklı oynayacaktık. Çok daha adil, çekişmeli ve zevkli bir eşleşme olabilirdi. Maalesef biz dışarıda oynuyoruz. Her şeye rağmen psikolojik olarak evde oynamanın avantajı var. Pazar maç oynuyorsunuz, çarşamba 4.5 saatlik bir uçuş yapıyorsunuz. İçeride oynamanın avantajı var."

Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın Rangers 11'i

"BABEL'İN ARDA'YI ARATMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Arda'nın testleri negatif çıktı ama ağır bir grip geçiriyor. İyi de durumdaydı ama Babel ya da bir başkasının onun yerini aratmayacağını düşünüyorum. Olsaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok. Sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Tüm oyuncularımıza da güveniyoruz.

"GALATASARAY BÖYLE MAÇLARA ALIŞKIN, BEN DE ALIŞKINIM"

"Bizim için her maç önemli. Hele bir de ülke puanını etkiliyorsa önemi artıyor. Rakibimiz sezona bizden önce başladı. Oturmuş, kaliteli bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız. Ancak ikinci maç yok. Galatasaray böyle maçlara alışkın, ben de alışkınım. Buradan çıkarsak, gruptan daha rahat çıkarız. Bu maç, aşağı yukarı bundan sonraki takımların kalitesinde olacak."

Yeni Malatyaspor'dan Ahmet Çalık için Galatasaray'a resmi teklif!

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'den son dakika 'okullar ne zaman açılacak' açıklaması! 8,9,10,11 ve 12.sınıflar, Ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak?
Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: 30 Eylül gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
MasterChef’te dün gecenin eleme adayları kimler oldu? 29 Eylül 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme potasına giren isimler...
MEB’den son dakika haberleri: Okullar ne zaman açılacak? Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim olacak mı?  (8,9,10,11 ve 12.sınıflar)
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI belli oldu! MPİ ile 29 Eylül 2020 Salı Milli Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama, SIRALI TAM LİSTE BURADA!
BİM 2 Ekim Cuma 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler bulunuyor?
SON DAKİKA HABER: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşiyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
Son dakika: Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intihar etmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı! O taksicinin ifadesi...
Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Emre Aşık ile Yağmur Aşık çiftinin arasında sular durulmuyor! Emre karakola sığındı: Beni koruyun! Bu iddialar çok konuşulacak…
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA