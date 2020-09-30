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'ye büyük müjde! 2.2 milyon Euro

Son dakika haberleri | 'de 3 hafta sonunda 5 puan toplayabilen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan takıma kaliteli isimler katmayı amaçlayan yönetim, diğer yandan kadro maliyetini düşürmenin hesaplarını yapıyordu. Kanarya'ya bu doğrultuda müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.9.2020 12:42 Son Güncelleme: 30.9.2020 12:46 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2.2 milyon Euro

döneminin en hareketli takımlarından , 4 Ağustos'tan bugüne kadrosunu tam 13 isimle güçlendirmişti.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2.2 milyon Euro

'de ilk hafta 'u 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, ardından sırasıyla Hatayspor ve maçlarından 0-0 beraberlikle ayrılmış ve 3 hafta sonunda 5 puan toplamıştı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2.2 milyon Euro

Derbi sonrasında göze çarpan hücumdaki yetersizlik sonrasında sarı-lacivertli yönetim çalışmalarına hız verdi. Kadrosunda 13 yabancı bulunan F.Bahçe, ilk etapta kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırıp hem kontenjan açmak hem de bütçe oluşturmayı hedefliyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2.2 milyon Euro

Bu kapsamda Zanka, Nabil Dirar ve 'ten en az 2'sini yollamak isteyen Kanarya, hücum hattına da 2 yapmak istiyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2.2 milyon Euro

'de adı ayrılacak oyuncular listesinde yer alan 'in bonservisinin sahibi , sezon sonu gelmeden oyuncusunu geri istedi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2.2 milyon Euro

basınına yansıyan haberlerde yeni sezon kadrosu yapmaya çalışan 'da teknik direktör Fabio Carille tarafından oyuncunun yeniden takıma istendiği belirtildi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2.2 milyon Euro

Carille'nin Rodrigues'in gelmesiyle hücumda istediği teknik kapasitesi yüksek oyuncu sayısının artmasını hedeflediği bildirildi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2.2 milyon Euro

'ye Rodrigues'i geçen sezon başında kiralayan 'da işler yolunda gitmemiş ve 16 takımlı Arabistan ligi'ni düşme hattının 3 puan üzerinde, 10. sırada bitirmişti.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2.2 milyon Euro

YUNANLILAR VAZGEÇTİ

Yeşil Burun Adalı oyuncu ile bir süredir 'un ilgilendiği ancak Yunan ekibinin yıllık ücretin fazla olması nedeniyle bu transferden vazgeçtiği basına yansımıştı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2.2 milyon Euro

Yıllık ücreti 2.2 milyon Euro olan Rodrigues'i zaten elden çıkarıp bütçe açmak isteyen yönetim bu haberi müjde gibi karşıladı. İşin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. (Fanatik)

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Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2.2 milyon Euro
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