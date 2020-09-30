Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2.2 milyon Euro

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, 4 Ağustos'tan bugüne kadrosunu tam 13 isimle güçlendirmişti.
Süper Lig'de ilk hafta Çaykur Rizespor'u 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, ardından sırasıyla Hatayspor ve Galatasaray maçlarından 0-0 beraberlikle ayrılmış ve 3 hafta sonunda 5 puan toplamıştı.
Derbi sonrasında göze çarpan hücumdaki yetersizlik sonrasında sarı-lacivertli yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosunda 13 yabancı bulunan F.Bahçe, ilk etapta kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırıp hem kontenjan açmak hem de bütçe oluşturmayı hedefliyor.
Bu kapsamda Zanka, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'ten en az 2'sini yollamak isteyen Kanarya, hücum hattına da 2 transfer yapmak istiyor.
Fenerbahçe'de adı ayrılacak oyuncular listesinde yer alan Garry Rodrigues'in bonservisinin sahibi Al Ittihad, sezon sonu gelmeden oyuncusunu geri istedi.
Suudi Arabistan basınına yansıyan haberlerde yeni sezon kadrosu yapmaya çalışan Al Ittihad'da teknik direktör Fabio Carille tarafından oyuncunun yeniden takıma istendiği belirtildi.
Carille'nin Rodrigues'in gelmesiyle hücumda istediği teknik kapasitesi yüksek oyuncu sayısının artmasını hedeflediği bildirildi.
Fenerbahçe'ye Rodrigues'i geçen sezon başında kiralayan Al Ittihad'da işler yolunda gitmemiş ve 16 takımlı Arabistan ligi'ni düşme hattının 3 puan üzerinde, 10. sırada bitirmişti.
YUNANLILAR VAZGEÇTİ
Yeşil Burun Adalı oyuncu ile bir süredir Olympiakos'un ilgilendiği ancak Yunan ekibinin yıllık ücretin fazla olması nedeniyle bu transferden vazgeçtiği basına yansımıştı.
Yıllık ücreti 2.2 milyon Euro olan Rodrigues'i zaten elden çıkarıp bütçe açmak isteyen yönetim bu haberi müjde gibi karşıladı. İşin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. (Fanatik)