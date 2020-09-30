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İskelet kuruldu

İlk üç haftada kadro üzerinde sürekli değişime giden , sonunda hedefe ulaştı. Transferlerin büyük ölçüde tamamlanmasıyla, cumartesi günü oynanacak Karagümrük maçına ideal kadrosu ile çıkacak. Bundan böyle haftadan haftaya sakatlık ya da ceza olmazsa en fazla bir oyuncu değişecek

Giriş Tarihi: 30.9.2020 ABONE OL
İskelet kuruldu
Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 3 haftada stoper tandemi ve orta sahada istikrarı sağlayamamıştı. Teknik direktör Erol Bulut, Serdar-Zanka, Lemos-Zanka derken, G.Saray derbisinde Tisserand-Lemos ikilisine stoper tandeminde görev vermişti. Orta sahada ise önce Gustavo-Tolga-Deniz sonra Gustavo-Tolga- Ozan'ı oynatmış, son maçta Gustavo-Ozan ve Sosa üçlüsü orta sahada görev yapmıştı.

KARAGÜMRÜK'LE SAHNE ALIYOR
Erol Bulut, Süper Lig lideri Karagümrük ile cumartesi günü oynanacak kritik maç öncesinde şablonu oturttu. Genç hoca, 3 hafta sonunda transferlerin de büyük ölçüde tamamlanmasıyla kadrosunu belirledi. Bundan böyle haftadan haftaya en fazla 1 oyuncu değişecek. Ancak bundan sonra yeni bir transfer olursa kanat ve santrfor bölgesine yapılacağı için ileri üçlü ile rekabete girecek.

İŞTE İDEAL KADRO
KALEDE Altay Bayındır rüştünü ispatladı.
SAVUNMADA Lemos-Tisserand ikilisi derbide ortaya koydukları mücadele ile sınavı geçti.
BEKLERİN değişmezi Gökhan Gönül-Caner Erkin.
ORTA ALANDA Gustavo-Ozan'ın yeri garanti. Üçüncü orta saha oyuncusu olarak Sosa-Mert ikilisi zaman zaman değişecek.
İLERİ ÜÇLÜNÜN sağında Valencia, solunda Thiam ortada ise Samatta yer alacak.

KİMLER DENENDİ?

ÇAYKUR RİZESPOR (2-1)
Altay- Caner, Serdar, Zanka, Gökhan- Gustavo, Tolga- Ferdi, Deniz- Thiam- Frey

HATAYSPOR (0-0)
Altay- Caner, Lemos, Zanka, Gökhan- Gustavo- Tolga, Ferdi, Ozan, Thiam- Valencia

GALATASARAY (0-0)
Altay- Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan - Gustavo- Thiam, Ozan, Sosa, Deniz- Valencia

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İskelet kuruldu
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