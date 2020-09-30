İskelet kuruldu

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 3 haftada stoper tandemi ve orta sahada istikrarı sağlayamamıştı. Teknik direktör Erol Bulut,derken, G.Saray derbisindeikilisine stoper tandeminde görev vermişti. Orta sahada ise önce'ı oynatmış, son maçtaorta sahada görev yapmıştı.Erol Bulut, Süper Lig lideri Karagümrük ile cumartesi günü oynanacak kritik maç öncesinde şablonu oturttu. Genç hoca, 3 hafta sonunda transferlerin de büyük ölçüde tamamlanmasıyla kadrosunu belirledi.Ancak bundan sonra yeni bir transfer olursa kanat ve santrfor bölgesine yapılacağı için ileri üçlü ile rekabete girecek.Altay Bayındır rüştünü ispatladı.Lemos-Tisserand ikilisi derbide ortaya koydukları mücadele ile sınavı geçti.değişmezi Gökhan Gönül-Caner Erkin.Gustavo-Ozan'ın yeri garanti. Üçüncü orta saha oyuncusu olarak Sosa-Mert ikilisi zaman zaman değişecek.sağında Valencia, solunda Thiam ortada ise Samatta yer alacak.(2-1)Altay- Caner, Serdar, Zanka, Gökhan- Gustavo, Tolga- Ferdi, Deniz- Thiam- FreyAltay- Caner, Lemos, Zanka, Gökhan- Gustavo- Tolga, Ferdi, Ozan, Thiam- ValenciaAltay- Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan - Gustavo- Thiam, Ozan, Sosa, Deniz- Valencia