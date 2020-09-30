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Kalinic geliyor!

32 yaşındaki golcü için istediği teklifleri alamayan Atletico, bonservis bedeli ısrarından vazgeçmek üzere. Oyuncunun hafta sonuna kadar ’a imza atması bekleniyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 30.9.2020 ABONE OL
Kalinic geliyor!

Siyah-beyazlıların uzun süredir peşinde olduğu Nikola Kalinic'i bonservissiz göndermek istemeyen Atletico Madrid, Luis Suarez'i kadrosuna katmasının ardından strateji değişikliğine gidiyor. Kalinic için İtalyan kulüplerinden istediği teklifleri alamayan İspanyol kulübünün, Hırvat yıldızın transferine bonservis bedeli olmaksızın izin verme noktasına geldiği ifade edildi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten Beşiktaşlı yöneticiler, "En geç hafta sonuna kadar transferi bitirmek için çalışıyoruz. Cuma ve cumartesi bu konuda önemli gelişmeler olabilir" ifadelerini kullandı. Golcü futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme öneren siyah- beyazlılar, maaş ve bonus dahil 2 milyon 750 bin Euro'luk teklifle gitmişti. Oyuncuyla da son pazarlıkların yapıldığı ve anlaşmanın her an sağlanabileceği belirtildi.

2008'den bu yana Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını giyen Kalinic, 42 karşılaşmada 15 gol atıp, 3 de asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kiralık oynadığı Roma'da ise 19 resmi maça çıktı. 5 gol ve 2 asistle 7 kez skora katkı sağladı.

VİDA'NIN YERİNE MONTERO

Konya maçında Beşiktaş'ın takım halinde kötü performans sergilemesinin yanı sıra Vida- Welinton ikilisinin çok fazla hata yapması 4 gollü mağlubiyete neden olmuştu. Savunma tandemini değiştirmeyi planlayan teknik heyetin yeni transferlerden Montero'yu hazırladığı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun G.Birliği maçında 11'de olmasına kesin gözüyle bakılırken, yanında oynayacak ismin ise Welinton olması bekleniyor. Bu durumda Vida'ya kulübe yolu gözükecek.

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Kalinic geliyor!
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