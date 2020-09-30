Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MKE Ankaragücü Torgeir Börven'i kadrosuna kattı!

'i kadrosuna kattı!

Son dakika haberleri... ekiplerinden , liginin son gol kralı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

AA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 18:50 ABONE OL
MKE Ankaragücü Torgeir Börven'i kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Norveç liginin son gol kralı Torgeir Börven ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Rosenborg takımından kadroya dahil edilen 28 yaşındaki futbolcu için Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Transfer çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden başkan Mert, takımda eksik görülen mevkilere gerekli takviyelerin yapıldığını söyledi.

MKE Ankaragücü'ne hizmet edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Torgeir Börven ise takım arkadaşlarıyla sarı-lacivertli ekibi daha iyi yerlere taşıyacaklarına inandığını aktararak, "Ankaragücü'nde atacağım gollerle ses getireceğime ve taraftarlarımıza istedikleri futbolu yansıtacağıma inanıyorum." ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'den son dakika 'okullar ne zaman açılacak' açıklaması! 8,9,10,11 ve 12.sınıflar, Ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak?
Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: 30 Eylül gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
MasterChef’te dün gecenin eleme adayları kimler oldu? 29 Eylül 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme potasına giren isimler...
MEB’den son dakika haberleri: Okullar ne zaman açılacak? Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim olacak mı?  (8,9,10,11 ve 12.sınıflar)
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI belli oldu! MPİ ile 29 Eylül 2020 Salı Milli Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama, SIRALI TAM LİSTE BURADA!
BİM 2 Ekim Cuma 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler bulunuyor?
Son dakika: Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intihar etmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı! O taksicinin ifadesi...
Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Emre Aşık ile Yağmur Aşık çiftinin arasında sular durulmuyor! Emre karakola sığındı: Beni koruyun! Bu iddialar çok konuşulacak…
SON DAKİKA HABER: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşiyor! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
MKE Ankaragücü Torgeir Börven'i kadrosuna kattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA