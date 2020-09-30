Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Neymar İspanya'ya 34 milyon euro borçlu çıktı!

İspanya'ya 34 milyon euro borçlu çıktı!

Ligue 1 ekibi forması giyen Brezilyalı yıldız 'ın İspanyol maliyesine 34 milyon 624 bin 26 euro 60 sent borcu olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.9.2020 23:15 Son Güncelleme: 30.9.2020 23:18 ABONE OL
Neymar İspanya'ya 34 milyon euro borçlu çıktı!

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında oynayan Brezilyalı futbolcu Neymar'ın, İspanyol maliyesine 34 milyon 624 bin 26 avro 60 sent borcu olduğu açıklandı.

Vergi Dairesi tarafından yayımlanan ve 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ödenmeyi bekleyen 1 milyon avrodan fazla borcu olanların isimlerinin yer aldığı İspanyol maliyesi ile temerrüde düşenler listesinde Neymar ilk sıralarda yer aldı.

Listede 3 bin 930 kişi veya şirket bulunurken, 2013-2017 yıllarında Barcelona formasını giyen Neymar'ın ismi öne çıktı.

Diğer yandan İspanyol maliyesine borcu olanlar arasında sporun farkı branşlarından isimler olduğu görüldü.

Real Murcia (10,7 milyon avro), Hercules (3,7 milyon avro), Lleida Sportiu (1,5 milyon avro), Real Jaen (1,2 milyon avro), Reus Deportiu (1,1 milyon avro), Girona Basketbol Kulübü (10 milyon avro), Atletico Alcantarilla (1,8 milyon avro), Neptuno Hentbol (1 milyon avro) ile Arjantinli eski futbolcu Gabriel Milito (1,8 milyon avro) ve eski motosiklet pilotu Alfonso Pons'un (1,9 milyon avro) isimleri de listeye girdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'den son dakika 'okullar ne zaman açılacak' açıklaması! 8,9,10,11 ve 12.sınıflar, Ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak?
Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: 30 Eylül gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
MasterChef’te dün gecenin eleme adayları kimler oldu? 29 Eylül 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme potasına giren isimler...
MEB’den son dakika haberleri: Okullar ne zaman açılacak? Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim olacak mı?  (8,9,10,11 ve 12.sınıflar)
BİM 2 Ekim Cuma 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler bulunuyor?
SON DAKİKA! 30 Eylül Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 30 Eylül Çarşamba Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
Son Dakika! Sayısal loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI belli oldu! MPİ ile 29 Eylül 2020 Salı Milli Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama, SIRALI TAM LİSTE BURADA!
İstanbul’da mide bulandıran olay! Sapık baba hakkında 22 yıla kadar hapis istemi
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Neymar İspanya'ya 34 milyon euro borçlu çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA