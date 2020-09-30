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: Gerrad sahada futboluyla konuşurdu

Avrupa Ligi'nde play-off karşılaşmasında Rangers ile karşılaşacak 'da maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Babel, " ile biz 2007'de tanıştık. Çok konuşan bir futbolcu değildi, sahada futboluyla konuşurdu. Bizi çok iyi motive ederdi. Onunla çok güzel anılarımız var." dedi.

Giriş Tarihi: 30.9.2020 21:04 Son Güncelleme: 30.9.2020 21:08 ABONE OL
Ryan Babel: Gerrad sahada futboluyla konuşurdu

Galatasaraylı futbolcu karşılaşmanın seyircisiz oynandığı için üzgün olduğunu söyledi. Turu geçmek için umutlu olduğunu belirten Babel, "Maçın seyircili olmasını isterdik. Galatasaray gibi Rangers'ın da büyük bir taraftarı var. Ne olursa olsun maça motive olmalıyız. Umarım istediğimizi alırız." dedi.

"GERRARD FUTBOLUYLA KONUŞURDU"

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard ile Liverpool'daki takım arkadaşlığı hatırlatılması üzerinde yıldız oyuncu, "Steven Gerrard ile biz 2007'de tanıştık. Çok konuşan bir futbolcu değildi, sahada futboluyla konuşurdu. Bizi çok iyi motive ederdi. Onunla çok güzel anılarımız var." diye konuştu.

"Gerrard futbolculuğu gibi aynı zamanda çok iyi bir antrenör. Rangers'ta çok hızlı bir takım kurdu. Çok başarılı olacağını düşünüyorum." diyen Babel, İngiliz teknik adama inancını dile getirdi.

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

"ARDA ÇOK TECRÜBELİ BİR FUTBOLCU"

Basın toplantısında Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesinin sorulması üzerine tecrübeli oyuncu, "Çok uzun bir sezon olacak. Herkes hazır olmalı. Arda Turan çok tecrübeli bir futbolcu, onunla oynadığım için mutluyum. Uzun bir sezon olacak, umarım herkes bol bol oynar." diyerek röportajını sonlandırdı.

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Ryan Babel: Gerrad sahada futboluyla konuşurdu
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