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Son dakika: açıkladı! Maçlara seyirci alınacak mı?

, corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçların akıbetine dair açıklamalarda bulundu. Koca, salgının seyrine göre önümüzdeki dönemde müsabakalara localardan başlayarak kademeli olarak taraftar alınabileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 30.9.2020 21:51 Son Güncelleme: 30.9.2020 21:55 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Maçlara seyirci alınacak mı?

Corona virüsü salgınına karşı mücadele kapsamında seyircisiz oynanan maçların geleceğine ilişkin açıklama geldi.

Salgındaki son durumu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müsabakalara yeniden seyirci alınabileceğinin müjdesini verdi.

Bu hafta için statlara taraftar alınmasının gündemde olmadığını belirten Koca, ''Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz.'' dedi.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Maçlara seyirci alınacak mı?
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