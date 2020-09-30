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Son dakika: 'de 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

'in 4. haftası - maçı ile başlayacak. Haftanın en dikkat çeken maçında ise sahasında 'ü konuk edecek. 4. haftaya girilirken ekibi Karagümrük lider konumda bulunuyor. İşte Süper Lig'de 4. hafta oynanacak karşılaşmalar ve bu maçları yönetecek hakemler...

Giriş Tarihi: 30.9.2020 11:43 Son Güncelleme: 30.9.2020 12:09 ABONE OL
Son dakika: Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in 4. haftası MKE Ankaragücü - Kayserispor maçı ile başlayacak. Haftanın en dikkat çeken maçında ise Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 4. haftaya girilirken İstanbul ekibi Karagümrük lider konumda bulunuyor.

İşte Süper Lig'de 4. hafta oynanacak karşılaşmalar ve bu maçları yönetecek hakemler;

2 EKİM CUMA

20:00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor (Bahattin Şimşek)

20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor (Fırat Aydınus)

3 EKİM CUMARTESİ

13:30 Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)

16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)

16:00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Özgür Yankaya)

19:00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (Yaşar Kemal Uğurlu)

4 EKİM PAZAR

13:30 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Atilla Karaoğlan)

16:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)

19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Cüneyt Çakır)

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Son dakika: Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
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