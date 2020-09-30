Son dakika: Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in 4. haftası MKE Ankaragücü - Kayserispor maçı ile başlayacak. Haftanın en dikkat çeken maçında ise Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 4. haftaya girilirken İstanbul ekibi Karagümrük lider konumda bulunuyor.
İşte Süper Lig'de 4. hafta oynanacak karşılaşmalar ve bu maçları yönetecek hakemler;
2 EKİM CUMA
20:00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor (Bahattin Şimşek)
20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor (Fırat Aydınus)
3 EKİM CUMARTESİ
13:30 Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)
16:00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Özgür Yankaya)
19:00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (Yaşar Kemal Uğurlu)
4 EKİM PAZAR
13:30 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Atilla Karaoğlan)
16:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Cüneyt Çakır)