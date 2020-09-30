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'da Bandırmaspor'a kiralandı

1.Lig ekiplerinden , 'da forma giyen 21 yaşındaki genç yıldız 'u 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 20:12 ABONE OL
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun Bandırmaspor'a kiralandı

TFF 1.Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Trabzonspor'da forma giyen 21 yaşındaki genç yıldız Abdurrahim Dursun'u 1 yıllığına renklerine bağladı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor dış transferin tamamlanmasına sayılı günler kala gerekli görülen mevkilere takviyelerini sürdürüyor. Bordo-beyazlılar son olarak Trabzonspor'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Abdurrahim Dursun'u 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Bandırma'da bir otelde düzenlenen imza töreninde konuşan Royal Hastanesi Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın, transferin her iki kulüp için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bordo-beyazlı formayı giyerek kendisini Royal Hastanesi Bandırmasporlu yapan imzayı atan genç yıldız Abdurrahim Dursun ise Royal Hastanesi Bandırmaspor yönetimine teşekkür ederek, "Bandırmaspor forması altında en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım olarak Bandırmaspor'u layık olduğu yerlere getireceğimize inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun Bandırmaspor'a kiralandı
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