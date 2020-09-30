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Lazio'dan dos Santos'u etti

, Serie A ekiplerinden Lazio'nun Brezilyalı futbolcusu dos Santos'u etti. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Wallace Fortuna dos Santos'un bonservisi ile transferi konusunda ile anlaşmaya varmıştır." denildi.

AA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 22:02 Son Güncelleme: 30.9.2020 22:21 ABONE OL
Yeni Malatyaspor Lazio'dan Wallace Fortuna dos Santos'u transfer etti

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'nun Brezilyalı futbolcusu Wallace Fortuna dos Santos'u transfer etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, 25 yaşındaki savunma oyuncusu ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Wallace'ın sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Wallace Fortuna dos Santos'un bonservisi ile transferi konusunda Lazio Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Wallace Fortuna dos Santos'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Yeni Malatyaspor Lazio'dan Wallace Fortuna dos Santos'u transfer etti
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