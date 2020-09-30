Yine Türkiye’nin en değerlisi olacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün mali yapısı ve takımın durumu hakkında açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:

KULÜBÜN borç batağına girmesini engelledik. Böyle devam edersek, 7 yıl sonra borçsuz bir Trabzonspor olacak.

SADECE borsada değil, sahada da değerlenen bir Trabzonspor yarattık. Sörloth'un satışından önce 86 milyon Euro ile Türkiye'nin en değerli kulübüydük. Her ne kadar ikinci sıraya gerilemiş olsak da yeni transferlerimizin performansıyla yeniden Türkiye'nin en değerlisi olacağımıza eminim.



HERKES BİZİ KONUŞACAK

FLAVİO, Baker, Lewis, Marlon, Edgar, Diabate gibi önemli isimlerle kadromuzu güçlendirdik. Transferlerimizin hem Süper Lig'in hem de Avrupa'nın dikkatle takip edeceği isimler olacağına eminim. Şimdiden konuşulmaya başlandı bile.

TARAFTARA bir söz verdik, 'Trabzonspor'u hep yarışın içinde tutacağız' dedik. Sözümüzü tutmaya çalışıyoruz. 'Sabrın sonu selamettir' derler. Sabredersek, arzuladığımız limana ulaşacağız.