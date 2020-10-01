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'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'dan şampiyonluk açıklaması!

'ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu Beşiktaş dergisinin ekim ayı sayısında yer alan röportajında, "Büyük camiayız. Hedefimiz şampiyonluk. Ama maç maç ilerleyeceğiz, önümüzdeki her maçı kazanarak şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 18:54 Son Güncelleme: 1.10.2020 19:04 ABONE OL
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'dan şampiyonluk açıklaması!

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, yeni sezonda şampiyon olacaklarına inandığını belirtti.

Ersin, Beşiktaş dergisinin ekim ayı sayısında yer alan röportajında, "Büyük camiayız. Hedefimiz şampiyonluk. Ama maç maç ilerleyeceğiz, önümüzdeki her maçı kazanarak şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Genç yaşta görev aldığı Beşiktaş'ta uzun yıllar oynamak istediğini vurgulayan Ersin, "Altyapısından yetiştiğim kulübümde hedeflerim var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için ise çok çalışmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Taraftarları çok özlediğini anlatan genç kaleci, "Taraftarlarımız iyi de oynasak kötü de oynasak arkamızda duruyor. O desteklerini hiç bırakmasınlar. Çünkü hata yaptığımızda toparlanmamızda çok büyük bir etken. Şu an maçlar seyircisiz. Taraftarımızın önünde oynamak bizim hayalimizdi. Umarım en kısa zamanda buluşur ve taraftarımızın önünde futbol oynar, onları mutlu ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbola başlamasında babasının büyük desteği olduğunu belirten Ersin, "Ama annem daha ziyade okula konsantre olmamı istiyordu. Babamın desteği sayesinde çok sorun olmadı ve okulla beraber götürdüm. Annem hala okula devam etmemi çok istiyor. Babam da istiyor tabii. Ben de onlar için bu yıl üniversite sınavına gireceğim." görüşlerine yer verdi.

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Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'dan şampiyonluk açıklaması!
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