Fenerbahçe'den Talisca bombası! Flaş gelişme

Süper Lig'de ilk hafta galibiyetin ardından sırasıyla Hatayspor ve Galatasaray karşısına çıkan Kanarya, bu maçlardan 0-0 beraberlikle ayrılmış ve 3 hafta sonunda 5 puan toplamıştı.
Özellikle son oynanan Galatasaray derbisinde hücum bölgesindeki eksikliği göze çarpan Fenerbahçe, maçta Galatasaray kalesine sadece 1 isabetli şut çekebilmiş ve bu şut da Marcel Tisserand'ın ayağından gelmişti.
Derbi sonrasında göze çarpan hücumdaki yetersizlik sonrasında sarı-lacivertli yönetim transfer çalışmalarına hız verdi.
Kadrosunda 13 yabancı bulunan F.Bahçe, ilk etapta kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırıp hem kontenjan açmak hem de bütçe oluşturmayı hedefliyor.
Bu kapsamda Zanka, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'ten en az 2'sini yollamak isteyen Kanarya, hücum hattına da Cisse'nin yanında bir transfer daha yapmak istiyor.
Kadrosunu yerli ve yabancı isimlerle güçlendiren ve şampiyonluk yarışında "Ben de varım" diyen Fenerbahçe, taraftarını bu havaya sokacak bir ismi transfer listesine aldı.
Forvet ve kanat bölgesi için arayışlarda olan Kanarya'da Anderson Talisca ismi gündeme bomba gibi düştü.
Guangzhou'da oynayan ve daha önce Beşiktaş forması da giyen yıldız futbolcu, bir dönem daha Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla yeniden Fenerbahçe'ye teklif edildi. (Takvim)