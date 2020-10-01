Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den Talisca bombası! Flaş gelişme

'den bombası! Flaş gelişme

Son dakika haberleri | Yaz transfer döneminin son günlerinde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, flaş bir ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte sarı-lacivertlilere adeta piyangodan çıkan transferin detayları...

Giriş Tarihi: 1.10.2020 16:21 Son Güncelleme: 1.10.2020 16:35 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'den Talisca bombası! Flaş gelişme

'de ilk hafta galibiyetin ardından sırasıyla Hatayspor ve karşısına çıkan Kanarya, bu maçlardan 0-0 beraberlikle ayrılmış ve 3 hafta sonunda 5 puan toplamıştı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'den Talisca bombası! Flaş gelişme

Özellikle son oynanan derbisinde hücum bölgesindeki eksikliği göze çarpan , maçta Galatasaray kalesine sadece 1 isabetli şut çekebilmiş ve bu şut da Marcel Tisserand'ın ayağından gelmişti.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'den Talisca bombası! Flaş gelişme

Derbi sonrasında göze çarpan hücumdaki yetersizlik sonrasında sarı-lacivertli yönetim çalışmalarına hız verdi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'den Talisca bombası! Flaş gelişme

Kadrosunda 13 yabancı bulunan F.Bahçe, ilk etapta kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırıp hem kontenjan açmak hem de bütçe oluşturmayı hedefliyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'den Talisca bombası! Flaş gelişme

Bu kapsamda Zanka, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'ten en az 2'sini yollamak isteyen Kanarya, hücum hattına da Cisse'nin yanında bir daha yapmak istiyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'den Talisca bombası! Flaş gelişme

Kadrosunu yerli ve yabancı isimlerle güçlendiren ve şampiyonluk yarışında "Ben de varım" diyen , taraftarını bu havaya sokacak bir ismi listesine aldı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'den Talisca bombası! Flaş gelişme

TALISCA BOMBASI

ile ilgili flaş bir iddiası daha ortaya atıldı...

Transferde son dakika: Fenerbahçe'den Talisca bombası! Flaş gelişme

Forvet ve kanat bölgesi için arayışlarda olan Kanarya'da Anderson ismi gündeme bomba gibi düştü.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'den Talisca bombası! Flaş gelişme

Guangzhou'da oynayan ve daha önce forması da giyen yıldız futbolcu, bir dönem daha 'nin gündemine gelmişti.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'den Talisca bombası! Flaş gelişme

Anderson , menajerler aracılığıyla yeniden 'ye teklif edildi. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

30 Eylül 2020 Sayısal loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
Aşırı hız, Balıkesir'de 2 genç kızı hayattan kopardı
MEB'den son dakika: Okullar açılacak mı, kaçıncı sınıflar okula gidecek? Ortaokul ve liseler için 2020-2021 takvimi ile Okullar ne zaman açılacak?
Son dakika haberi: İstanbul’da mide bulandıran olay! Sapık baba hakkında 22 yıla kadar hapis istemi
BİM 2 Ekim Cuma 2020 aktüel ürünler kataloğu SATIŞA ÇIKIYOR! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
30 Eylül 2020 Şans Topu Sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
SON DAKİKA HABERİ | Altın fiyatları canlı gelişmeler! 1 Ekim 2020 Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği bölgeleri geri almak için harekete geçti! İşte Ermeni işgalinden kurtarılacak bölgeler...
SON DAKİKA! İzmir Çiğli'de çöp tepkisi; Yollar sokaklar çöp kokuyor
Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu için geri sayım sona eriyor! BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Ekim 2020…
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den Talisca bombası! Flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA