Galatasaray 'Türkiye' için sahada! İşte Galatasaray - Rangers maçı 11'leri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor.
Tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmayı kazanan takım Avrupa Ligi gruplarında yer alma hakkı kazanacak.
Glasgow kentindeki İbrox Stadı'nda oynanacak maç 21.45'te başlayacak. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, Teve2'den şifresiz olarak yayımlanacak. Karşılaşmada Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis düdük çalacak.
UKRAYNA BİZİ GEÇTİ
Öte yandan karşılaşmayı önemli kılan bir diğer etken ise Galatasaray'ın bu sezon ülke puanına yapacağı katkı...
Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Gent'i geçip Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmayı başardı. Ukrayna, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin önüne geçti.
Galatasaray ile birlikte Başakşehir ve Sivasspor'un bu sezon toplayacağı puanların hayati önemi buluyor.
Sezonu 12. sırada bitiremezsek gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne, 13. sırada bitiremezsek UEFA Avrupa Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak.
İLK 11'LER
İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;
RANGERS: Mcgregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Arfield, Davis, Kamara, Hagi, Kent, Öorelos
GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Etebo, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Falcao