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'' için sahada! İşte Galatasaray - Rangers maçı 11'leri

'nde play-off karşılaşmaları bu akşam oynanacak. Temsilcimiz tur için İskoçya'da deplasmanına çıkacak. Aslan'ın bu karşılaşmadan galip ayrılıp adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırması ülke puanı açısından kritik öneme sahip. Bu zorlu mücadele öncesi iki takımın da 11'leri büyük ölçüde netleşti. İşte Glasgow Rangers - Galatasaray maçının tüm detayları ve muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 1.10.2020 09:32 Son Güncelleme: 1.10.2020 09:34 ABONE OL
Galatasaray 'Türkiye' için sahada! İşte Galatasaray - Rangers maçı 11'leri

, play-off turu maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor.

Galatasaray 'Türkiye' için sahada! İşte Galatasaray - Rangers maçı 11'leri

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmayı kazanan takım gruplarında yer alma hakkı kazanacak.

Galatasaray 'Türkiye' için sahada! İşte Galatasaray - Rangers maçı 11'leri

Glasgow kentindeki İbrox Stadı'nda oynanacak maç 21.45'te başlayacak. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, Teve2'den şifresiz olarak yayımlanacak. Karşılaşmada Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

Galatasaray 'Türkiye' için sahada! İşte Galatasaray - Rangers maçı 11'leri

UKRAYNA BİZİ GEÇTİ

Öte yandan karşılaşmayı önemli kılan bir diğer etken ise 'ın bu sezon ülke puanına yapacağı katkı...

Galatasaray 'Türkiye' için sahada! İşte Galatasaray - Rangers maçı 11'leri

'nun çalıştırdığı , Gent'i geçip 'ne adını yazdırmayı başardı. , ülke puanı sıralamasında 'nin önüne geçti.

Galatasaray 'Türkiye' için sahada! İşte Galatasaray - Rangers maçı 11'leri

ile birlikte ve 'un bu sezon toplayacağı puanların hayati önemi buluyor.

Galatasaray 'Türkiye' için sahada! İşte Galatasaray - Rangers maçı 11'leri

Sezonu 12. sırada bitiremezsek gelecek yıl 'ne, 13. sırada bitiremezsek 'ne direkt giden takımımız olmayacak.

Galatasaray 'Türkiye' için sahada! İşte Galatasaray - Rangers maçı 11'leri

İLK 11'LER

İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

Galatasaray 'Türkiye' için sahada! İşte Galatasaray - Rangers maçı 11'leri

RANGERS: Mcgregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Arfield, Davis, Kamara, Hagi, Kent, Öorelos

Galatasaray 'Türkiye' için sahada! İşte Galatasaray - Rangers maçı 11'leri

GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Etebo, , Feghouli, Emre Kılınç, Falcao

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Galatasaray 'Türkiye' için sahada! İşte Galatasaray - Rangers maçı 11'leri
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