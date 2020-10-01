Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya Serie A'da Genoa-Torino maçı ertelendi!

A'da Genoa-Torino maçı ertelendi!

A yönetimi, 15 kişide yeni tip corona virüsüne (Covid-19) rastlanan Genoa takımının, bu hafta sonu Torino ile yapması planlanan maçı erteledi.

AA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 18:37 Son Güncelleme: 1.10.2020 18:39 ABONE OL
İtalya Serie A'da Genoa-Torino maçı ertelendi!
Genoa ekibinde 15 kişide Kovid-19'a rastlanılması sonrasında yerel sağlık makamları, takımın idmanlarını durdurdu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) yönetimi, 15 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanan Genoa takımının, bu hafta sonu Torino ile yapması planlanan maçı erteledi.

Genoa'daki Kovid-19 vakalarını değerlendirmek üzere dün toplanan ve bugün güncellemeler doğrultusunda yeniden bir araya gelen Serie A yönetiminden yapılan açıklamada, 3 Ekim Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

İtalyan spor basınında çıkan haberlerde de UEFA'nın belirlediği protokole göre, 10 veya daha fazla pozitif vakası bulunan takımlar en az bir kere maç erteleme talebinde bulunabilecek. Bu durumda 11'i oyuncu, 4'ü teknik heyet personeli olmak üzere 15 kişinin Kovid-19 olduğu Genoa'da sonraki haftalarda benzer durumun tekrar etmesi durumunda takım, sıradaki maça ya elindeki oyuncularla çıkacak ya da sahaya çıkmaması halinde hükmen yenik sayılacak.

Bu arada, Cenova kenti sağlık makamları da takımın idmanlarını ikinci tur hızlı testler yapılana dek durdurdu.

Genoa'dan dün yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 15 olarak verilmişti.

Genoa ile geçen hafta sonu karşılaşan Napoli takımında da ilk yapılan test sonuçlarının tamamının negatif olduğu kaydedilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

30 Eylül 2020 Sayısal loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
Aşırı hız, Balıkesir'de 2 genç kızı hayattan kopardı
MEB'den son dakika: Okullar açılacak mı, kaçıncı sınıflar okula gidecek? Ortaokul ve liseler için 2020-2021 takvimi ile Okullar ne zaman açılacak?
Son dakika haberi: İstanbul’da mide bulandıran olay! Sapık baba hakkında 22 yıla kadar hapis istemi
BİM 2 Ekim Cuma 2020 aktüel ürünler kataloğu SATIŞA ÇIKIYOR! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
30 Eylül 2020 Şans Topu Sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
SON DAKİKA HABERİ | Altın fiyatları canlı gelişmeler! 1 Ekim 2020 Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Covid-19'u ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü: Kimlerin ağır hasta olacağı işte böyle tespit edilecek!
BİM aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini alıyor! BİM 2 Ekim Cuma 2020 aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği bölgeleri geri almak için harekete geçti! İşte Ermeni işgalinden kurtarılacak bölgeler...
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya Serie A'da Genoa-Torino maçı ertelendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA