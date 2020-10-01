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'den 'e göndermesi!

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda , ve 'le eşleşen 'e rakiplerinden Leipzig'den bir paylaşım geldi. 'dan yeni transferi 'un fotoğrafını paylaşan Alman ekibi, Medipol Başakşehir'e göndermede bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.10.2020 21:18 Son Güncelleme: 1.10.2020 21:24 ABONE OL
Leipzig'den Medipol Başakşehir'e Aleksander Sörloth göndermesi!

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United, PSG ve Leipzig'le eşleşen Medipol Başakşehir'e rakiplerinden Leipzig'den bir paylaşım geldi. Trabzonspor'dan yeni transferi Aleksander Sörloth'un fotoğrafını paylaşan Alman ekibi, Medipol Başakşehir'e göndermede bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile aynı gruba düşen Alman ekibi RB Leipzig, bu eşleşmeye Sörloth üzerinden bir gönderme yaptı.

Alman ekibi resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Alexander Sörloth bir Süper Lig takımına gol atmaya hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri PSG, Manchester United ve Leipzig oldu.

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Leipzig'den Medipol Başakşehir'e Aleksander Sörloth göndermesi!
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