"Lisansları iptal edilebilir"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın, menajerler hakkındaki iddiaları çok ses getirdi.

Konuyla ilgili TFF ve F.Bahçe eski yöneticisi, spor hukukçusu Şekip Mosturoğlu SABAH Spor'a şu açıklamaları yaptı: "TFF'nin "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı"nın menfaat çatışmaları başlıklı 19'uncu maddesine göre menajerler, faaliyetleri sırasında her türlü menfaat çatışmasından kaçınmak için gerekli çabayı sarf etmekle yükümlüdür.

Bahis konusu, 'Talimat' çerçevesinde değerlendirildiğinde kulübün transfer süreçlerinde kulüp yönetimi tarafından olan yani transfer olması ihtimali bulunan futbolcular ile menfaat çatışması halinde bulunan Sumudica'ya yapılan teklif, talimatın bu düzenlemesinin ihlali mahiyetindedir. Eğer bu menajerler TFF'ye bağlı ise Profesyonel Disiplin Talimatı'na göre TFF'nin disiplin düzenlemeleri kapsamındadırlar. Aynı talimatın 20. maddesinin (2) numaralı bendine dayanarak basında çıkan bu haberi ihbar olarak kabul ederek, soruşturma açabilir.

Soruşturma neticesinde de aynı talimatın 21'inci maddesindeki cezai hükümleri tatbik edebilir. Bu cezalar ihlalin ağırlığına göre ihtar cezasından lisansın iptaline kadar varabilir. TFF, ihlalin ağırlığına göre ayrı ayrı cezalar da verebilir. Örneğin hem para cezası (35 bin TL'den az olmamak üzere) hem de lisansın iptali cezası aynı anda verilebilir. TFF soruşturma sırasında basında çıkan haberleri delil olarak kullanabilir."



NE DEMİŞTİ?

"Türkiye'den iki menajer beni aradı. Futbolcuyu kabul etmem için 50 bin Euro teklif ettiler. Sadece yönetime iyi oyuncu olduğunu söylememi istediler. Çünkü takımda son sözü sen söylüyorsun dediler."