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maçı hangi kanalda? Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?

’nda bu akşam, ’in iki güçlü ekibi ve karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak uzun süreli bir hasrete son veren Liverpool, bu sezona da sağlam adımlarla başladı. Maça yedek kadrolarıyla çıkması beklenen iki ekip de, galip gelerek bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Peki Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Liverpool Arsenal İngiltere Lig Kupası maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 1.10.2020 10:22 ABONE OL
Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?

İngiltere Lig Kupası son 16 mücadelesinde bu akşam Liverpool ve Arsenal karşı karşıya gelecek. Maçın canlı yayınını takip etmek, bu büyük maçın heyecanına ekran başından ortak olmak isteyenler, Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Liverpool Arsenal maçı canlı yayını şifresiz mi? İşte bilgiler…

LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool - Arsenal maçı 1 Ekim Perşembe günü saat 21:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Adrián, Milner, Williams, Gomez, Williams, Keita, Grujic, Jones, Jota, Minamino, Shaqiri,

Arsenal: Rúnarsson, Tierney, Magalhães, David Luiz, Saka, Ceballos, Willock, Maitland-Niles, Nelson, Nketiah, Pépé.

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Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?
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