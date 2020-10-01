Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?

İngiltere Lig Kupası son 16 mücadelesinde bu akşam Liverpool ve Arsenal karşı karşıya gelecek. Maçın canlı yayınını takip etmek, bu büyük maçın heyecanına ekran başından ortak olmak isteyenler, Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Liverpool Arsenal maçı canlı yayını şifresiz mi? İşte bilgiler…
LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Liverpool - Arsenal maçı 1 Ekim Perşembe günü saat 21:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Liverpool: Adrián, Milner, Williams, Gomez, Williams, Keita, Grujic, Jones, Jota, Minamino, Shaqiri,
Arsenal: Rúnarsson, Tierney, Magalhães, David Luiz, Saka, Ceballos, Willock, Maitland-Niles, Nelson, Nketiah, Pépé.