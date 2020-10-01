Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rosier imzaya geliyor

Rosier imzaya geliyor

’un bedelsiz kiralık vermeyi kabul ettiği 24 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldı. Bugün ’da olması beklenen ile 1 yıllık mukavele yapılacak

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 1.10.2020 ABONE OL
Rosier imzaya geliyor
Transfer dönemi 5 Ekim tarihinde sona ererken çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sağ beke yapılacak takviye konusunu çözüme kavuşturdu. Valentin Rosier'in kulübü Sporting Lizbon'la anlaşmaya varan siyah-beyazlı ekip, oyuncu ile de pazarlıklarını tamamladı. Portekiz ekibinin 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralık vermeyi kabul ettiği 24 yaşındaki futbolcunun ilk etapta 1 milyon Euro garanti ücret istediği, siyah-beyazlı yönetimin ise 750 bin Euro önerdiği belirtildi.

OPSİYON MADDESİ YOK
Yapılan pazarlıklar sonrası tarafların ortak bir noktada buluştuğu, Fransız futbolcunun bugün sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği ifade edildi. Sporting Lizbon, yıldız oyuncu karşılığında herhangi bir kiralama bedeli almayacak. Sözleşmede opsiyon maddesi de olmayacak. Rosier'in bir an önce takıma katılmasını bekleyen teknik direktör Sergen Yalçın, sağ bekte geçici olarak kaptan Necip Uysal'a görev veriyordu.

SOLDA DA OYNUYOR
Bir dönem Fransa U21 Milli Takımı'na da seçilen ve 7 maçta görev yapan Rosier, Sporting'e Temmuz 2019'da 5 milyon Euro ve Mama Balde karşılığında transfer oldu. Sağ bekin yanında sol bek pozisyonunda da forma giyen oyuncu kariyeri boyunca 77 maça çıktı, 7 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aşırı hız, Balıkesir'de 2 genç kızı hayattan kopardı
Son Dakika! Sayısal loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
İstanbul’da mide bulandıran olay! Sapık baba hakkında 22 yıla kadar hapis istemi
Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu için geri sayım sona eriyor! BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Ekim 2020…
Şans Topu Sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: 30 Eylül gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA HABERİ! 30 Eylül Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 30 Eylül Çarşamba Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
Yılın aşk bombası! Süperstar Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi!
MEB'den son dakika 'okullar ne zaman açılacak' duyurusu! 8,9,10,11 ve 12.sınıflar, Ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak?
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Rosier imzaya geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA