SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi grup eşleşmeleri nasıl?

Devler Ligi'nde sahne alan temsilcimiz Başakşehir'in karşılaşacağı takımlar bugün yapılan kura çekilişiyle belli oldu. Devlerin mücadele ettiği turnuvada boy gösterecek olan Başakşehir'in yewr aldığı grupta eşleştiği takımları öğrenmek isteyen sporseverler Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kim oldu? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kim oldu?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ KİM OLDU?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Başakşehir'in mücadele edeceği takımlar belli olluyor. Anlık olarak kura çekilişi devam ederken Başakşehir'in mücadele edeceği takımlar belli olduğunda burada bulabileceksiniz.