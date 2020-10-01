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SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi’nde ’in rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi grup eşleşmeleri nasıl?

Dünya futbolunun en prestijli turnuvalarından olan Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden ’in rakipleri belli oldu. Bugün gerçekleşen Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile grup eşleşmeleri tamamlanırken temsilcimizin karşı karlıya geleceği rakipleri öğrenmek isteyen futbolseverler yoğun şekilde Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in rakipleri kim oldu? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in rakipleri kim oldu? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi grup eşleşmeleri…

Giriş Tarihi: 1.10.2020 18:43 Son Güncelleme: 1.10.2020 19:37 ABONE OL
SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi grup eşleşmeleri nasıl?

Devler Ligi'nde sahne alan temsilcimiz 'in karşılaşacağı takımlar bugün yapılan kura çekilişiyle belli oldu. Devlerin mücadele ettiği turnuvada boy gösterecek olan Başakşehir'in yewr aldığı grupta eşleştiği takımları öğrenmek isteyen sporseverler Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kim oldu? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kim oldu?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ KİM OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Başakşehir'in mücadele edeceği takımlar belli olluyor. Anlık olarak kura çekilişi devam ederken Başakşehir'in mücadele edeceği takımlar belli olduğunda burada bulabileceksiniz.

SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi grup eşleşmeleri nasıl?

A GRUBU

  • Bayern Münih
  • Atletico Madrid
  • Salzburg
  • Lokomotiv Moskova

B GRUBU

  • Real Madrid
  • S. Donetsk
  • Inter
  • B. Möncnengladbach

C GRUBU

  • Porto
  • Manchester City
  • Olympiacos
  • Marsilya

SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi grup eşleşmeleri nasıl?

D GRUBU

  • Liverpool
  • Ajax
  • Atalanta
  • Midtyjjland

E GRUBU

  • Sevilla
  • Chelsea
  • Krasnodar
  • Rennais

SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi grup eşleşmeleri nasıl?

F GRUBU

  • Zenit
  • Dortmund
  • Lazio
  • CLUB brugge

G GRUBU

  • Juventus
  • Barcelona
  • Dinamo Kiev
  • Ferencvarochi

H GRUBU

  • PSG
  • Manchester Utd.
  • Leipzig
  • BAŞAKŞEHİR

SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi grup eşleşmeleri nasıl?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA TORBALARI

1. torba: Bayern Münih (Almanya), Real Madrid, Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya), Porto (Portekiz).

2. torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda).

3. torba: Dinamo Kiev (Ukrayna), Leipzig (Almanya), Inter(İtalya), Lazio(İtalya), Ajax(Hollanda), Atalanta (İtalya), Olympiakos (Yunanistan) Krasnodar(Rusya)

4. torba: Medipol , Lokomotiv Moskova (Rusya), Marsilya(Fransa), Rennes (Fransa), Club Brugge (Belçika), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Ferencvaros (Macaristan), Midtjylland (Danimarka)

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SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi grup eşleşmeleri nasıl?
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