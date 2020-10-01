Son dakika: Beşiktaş Bruma için girişimlere başladı!

Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 4 puan toplayan Beşiktaş, son maçında deplasmanda Konyaspor'a 4-1 mağlup olmuştu.
Hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'ne ön eleme turlarında veda eden Kartal'da gözler yeniden transfere çevrildi. Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda kanat bölgesine oyuncu almak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bruma'yı gündemine aldı.
TRT Spor'un haberine göre, Portekizli oyuncu için Hollanda ekibi PSV'ye kiralama teklifi yapıldı.
Bruma bu sezon PSV formasıyla 4 maça çıkarken, 2 asistlik katkı yaptı.