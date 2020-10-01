Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Bruma için girişimlere başladı!

dakika: Bruma için girişimlere başladı!

dakika haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bölgesini güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. 'ın raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, bir dönem forması giyen Bruma için 'ye kiralama teklifi yaptı.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 21:29 Son Güncelleme: 1.10.2020 21:44 ABONE OL

Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 4 puan toplayan Beşiktaş, son maçında deplasmanda Konyaspor'a 4-1 mağlup olmuştu.

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'ne ön eleme turlarında veda eden Kartal'da gözler yeniden transfere çevrildi. Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda kanat bölgesine oyuncu almak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bruma'yı gündemine aldı.

TRT Spor'un haberine göre, Portekizli oyuncu için Hollanda ekibi PSV'ye kiralama teklifi yapıldı.

Bruma bu sezon PSV formasıyla 4 maça çıkarken, 2 asistlik katkı yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

30 Eylül 2020 Sayısal loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
Covid-19'u ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü: Kimlerin ağır hasta olacağı işte böyle tespit edilecek!
Aşırı hız, Balıkesir'de 2 genç kızı hayattan kopardı
MEB'den son dakika: Okullar açılacak mı, kaçıncı sınıflar okula gidecek? Ortaokul ve liseler için 2020-2021 takvimi ile Okullar ne zaman açılacak?
SON DAKİKA HABERİ | Altın fiyatları canlı gelişmeler! 1 Ekim 2020 Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberi: İstanbul’da mide bulandıran olay! Sapık baba hakkında 22 yıla kadar hapis istemi
30 Eylül 2020 Şans Topu Sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
BİM 2 Ekim Cuma 2020 aktüel ürünler kataloğu SATIŞA ÇIKIYOR! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini alıyor! BİM 2 Ekim Cuma 2020 aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?
SON DAKİKA HABERİ! 1 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 1 Ekim Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş Bruma için girişimlere başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA