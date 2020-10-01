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Son dakika: 'yi resmen duyurdu!

Son dakika haberleri | Transfer sezonunun en hızlı takımı olan , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak 'yi kadrosuna kattı. Transfer, hesabından paylaşılan video ile duyuruldu.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 15:31 Son Güncelleme: 1.10.2020 15:50 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Papiss Cisse'yi resmen duyurdu!

Süper Lig'in son iki haftasında gol atamayan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçmişti. Sezon başında kadrosunda bulunan Vedat Muriqi, Frey, Allahyar ve Mevlüt Erdinç gibi golcülerle yollarını ayıran sarı-lacivertliler, hücum hattına Samatta, Valencia ve Mame Thiam gibi isimleri katmıştı.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile gösterdiği başarılı performansla gol krallığı tablosunda ikinci sırada yer alan Papiss Cisse, Fenerbahçe'ye imza atmak üzere İstanbul'a gelmişti. Kanarya, forvet hattına son transfer olarak düşündüğü yıldız ismi sağlık kontrolünden geçirdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Kanarya, Cisse'nin transferini de resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, Senegalli yıldızın transferini sosyal medyadan paylaşılan bir video ile duyurdu.

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Son dakika: Fenerbahçe Papiss Cisse'yi resmen duyurdu!
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