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Son dakika: - maçının ilk 11'leri belli oldu

Temsilcimiz , play-off turunda İskoçya'nın ekibine konuk oluyor. Ibrox Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı kazanan ekip gruplara yükselecek. 'in düdük çalacağı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Rangers-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 20:24 Son Güncelleme: 1.10.2020 20:41 ABONE OL
Son dakika: Rangers-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasına kalmak için Rangers ile karşı karşıya geliyor.

Önce Azerbaycan'ın Neftçi Bakü, ardından Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını eleyen sarı-kırmızılı ekip, İskoçya temsilcisini de saf dışı bırakarak gruplarda mücadele etme hakkı kazanmak istiyor.

Fatih Terim'in öğrencileri sezona fırtına gibi başladı. Ligde ve Avrupa'da çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray, bir kez daha sahadan zaferle ayrılarak Avrupa'da yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Rangers-Galatasaray müsabakası saat 21.45'te başlayacak ve maçı deneyimli hakem Andris Treimanis yönetecek. Mücadele teve2 ve Sport Smart'tan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Rangers: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos.

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.

RANGERS NASIL GELDİ?
Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olan Rangers Lincoln Red Imps'i 5-0, üçüncü eleme turunda ise Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı.

31 GOL ATTI 3 GOL YEDİ
Rangers, bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı 11 maçta 9, galibiyet, 2 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 31 gol atıp kalesinde sadece 3 gol gördü.

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Son dakika: Rangers-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
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