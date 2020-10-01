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Son dakika: 'dan 'a para cezası!

Son dakika haberi | , 'a derbisinde stadyum dışarısından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 TL, toplamda ise 34 bin 500 TL para cezası aldı.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 19:42 Son Güncelleme: 1.10.2020 19:45 ABONE OL
Son dakika: PFDK'dan Galatasaray'a para cezası!

PFDK'nın 1 Ekim 2020 tarihli kararları açıklandı. Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçında stadyum dışarısından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 TL, toplamda ise 34 bin 500 TL para cezası aldı.

Sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu için isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

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Son dakika: PFDK'dan Galatasaray'a para cezası!
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