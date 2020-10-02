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Ankaragücü - Kayserispor | CANLI

'in 4. haftasında , 'nda 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor maçının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 2.10.2020 20:07 Son Güncelleme: 2.10.2020 20:13 ABONE OL
Ankaragücü - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in ilk 3 haftasında sadece 1 puana alabilen Ankaragücü'nde tek hedef kendi evinde 3 puan. Başkent deplasmanında kazanmak isteyen Kayserispor'un ise ligde 3 puanı bulunuyor.

11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Erdi, Pinto, Pazdan, Kitsiou, Diousse, Lukasik, Paintsil, Adzic, Alper Potuk, Borven

Kayserispor: Lung, Yasir, Attamah,Sapunaru, Miguel Lopes, Kolovetsios, Kanga, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Campanharo, İlhan Parlak

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Ankaragücü - Kayserispor | CANLI
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