Ankaragücü - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in ilk 3 haftasında sadece 1 puana alabilen Ankaragücü'nde tek hedef kendi evinde 3 puan. Başkent deplasmanında kazanmak isteyen Kayserispor'un ise ligde 3 puanı bulunuyor.
11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Erdi, Pinto, Pazdan, Kitsiou, Diousse, Lukasik, Paintsil, Adzic, Alper Potuk, Borven
Kayserispor: Lung, Yasir, Attamah,Sapunaru, Miguel Lopes, Kolovetsios, Kanga, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Campanharo, İlhan Parlak