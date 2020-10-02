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'a müjdesi! Josef de Souza...

'in 4. haftasında sahasında 'nin ağırlayacak 'a mücadele öncesi iyi haber geldi. Siyah beyazlı takımın yeni transferi Josef de Souza Başkant temsilcisine karşı forma giyebilecek.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 09:56 Son Güncelleme: 2.10.2020 09:57 ABONE OL
Beşiktaş'a Gençlerbirliği müjdesi! Josef de Souza...

Siyah-Beyazlı ekipte önceki gün tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, ayak bileğindeki sakatlığı atlattı ve tamamen hazır duruma geldi. Bir sevindirici haber de lisansı yeni çıkartılan Josef de Souza'dan geldi.

Brezilyalı ön liberonun idmanlardaki performansı ile göz doldurduğu öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, 31 yaşındaki yıldız oyuncu ile özel olarak ilgilendiği bilgisine ulaşıldı. Bu doğrultuda ligde pazar günü Gençlerbirliği ile oynanacak olan mücadelede Atiba ve Josef ikilisinin, orta sahanın merkezinde birlikte görev yapacağı belirtildi.

Fanatik'in haberine göre Josef, Siyah-Beyazlı formayı giymek için can attığını söylerken, form olarak tamamen hazır olduğunu Sergen Yalçın ve ekibine bildirdi. Böylece Atiba ve Josef ikilisi, Gençlerbirliği maçında ilk kez sahada birlikte görev yapacak. Josef, daha önce ülkemizde 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe'nin formasını giymişti.

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Beşiktaş'a Gençlerbirliği müjdesi! Josef de Souza...
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