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'de 2020-2021 sezonunun ilk 3 haftasında 4 puan toplayan , deplasmanda FK'ya konuk oluyor. 'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada düdük çalıyor. Gaziantep FK - Trabzonspor müsabakasının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 2.10.2020 18:56 Son Güncelleme: 2.10.2020 21:06 ABONE OL
CANLI | Gaziantep FK - Trabzonspor

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda 4 puanlı Trabzonspor ile 2 puanlı Gaziantep FK karşılaşıyor. Zorlu mücadele saat 20.00'de başladı ve maçı deneyimli hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Maç beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Eddie Newton yönetimindeki Trabzonspor, geriden kalan 3 maçta Beşiktaş'a yenildi, Denizlispor ile berabere kaldı, Yeni Malatyaspor'u ise yendi.

Sumudica'nın öğrencileri ise Galatasaray'a yenilirken, Göztepe ve Karagümrük ile berabere kaldı.

Öte yandan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Plaza kadroda yok.

İLK 11'LER...

Gaziantepspor FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Jefferson, Güray, Oğuz, Morais, Maxim, Muhammet, Andre.

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe.

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CANLI | Gaziantep FK - Trabzonspor
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