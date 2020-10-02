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Beko - | CANLI

'in ilk haftasında Beko sahasında temsilcisi 'ı konuk ediyor. Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 2.10.2020 20:46 Son Güncelleme: 2.10.2020 21:34 ABONE OL
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız | CANLI

THY EuroLeague'in ilk haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE BEKO-KIZILYILDIZ | CANLI

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 24-20 Kızılyıldız

DEVRE ARASI: Fenerbahçe 42-30 Kızılyıldız

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FENERBAHÇE BEKO KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı-lacivertli takım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün saat 20.45'te başlayan müsabakada Kızılyıldız mts ile karşı karşıya geliyor. Mücadele beIN Sports HD3'ten yayınlanıyor...

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Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız | CANLI
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