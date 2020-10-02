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Son dakika: 'i açıkladı!

Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 'i resmen kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Fransız sağ beki 1 yıllığına kiraladı. , yeni transferini hesabından paylaştığı ilginç bir video ile duyurdu.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 23:14 Son Güncelleme: 2.10.2020 23:31 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş Valentin Rosier'i açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir transferi daha bitirdi. Siyah beyazlılar, Fransız sağ bek Valentin Rosier'i 1 yıllığına kiraladı.

Yıldız futbolcu siyah-beyazlı takıma imza atmak için dün İstanbul'a gelmişti. Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, siyah-beyazlı formayı da giydi.

Siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından yeni transferini, "Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik." notuyla böyle duyurdu.

Son dakika: Beşiktaş Valentin Rosier'i böyle duyurdu

19 Ağustos 1996 yılında Fransa'da doğan Valentin Rosier, futbola 2002 yılında FC Albiassain altyapısında başladı. Sağ bek, 2015 yılına kadar 5 ayrı altyapıda top koşturdu.

2015-2016 sezonunda Rodez AF altyapısından A takıma çıkarılan oyuncu, tam 1 sezon sonra dikkat çekici oyunu ile Fransa'nın Dijon takımına transfer oldu. Dijon takımında 3 sezon top oynayan bek, 78 maça çıktı. 2019-2020 sezonunda 5 milyon Euro ve bir futbolcu karşılığında Sporting CP takımına transfer oldu. Ayrıca 5 sezonda 3 ayrı kulüpte forma terleten Valentin Rosier'in golü bulunmuyor.

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Son dakika: Beşiktaş Valentin Rosier'i açıkladı!
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