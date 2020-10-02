Son dakika: Trabzonspor Vitor Hugo transferinde kulübü Palmeiras ile anlaştı!

Trabzonspor, aradığı stoperi Brezilya'da buldu. A Spor'un haberine göre Bordo-mavili ekip, Brezilyalı defans oyuncusu Vitor Hugo'nun transferi konusunda kulübü Palmeiras ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, stoper transferini Brezilya'dan yapıyor.
Bordo-mavili ekip, Palmeiras'tan 29 yaşındaki defans oyuncusu Vitor Hugo transferinde anlaşmaya vardı.
Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Kariyerinde hep ülkesi Brezilya'nın takımlarında oynayan Vitor Hugo, 2017-2019 yılları arasında Avrupa'da Fiorentina forması giydi.
Trabzonspor Vitor Hugo ile anlaşma sağladı