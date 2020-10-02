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Son dakika: transferinde kulübü ile anlaştı!

Son dakika haberi | , aradığı stoperi 'da buldu. A Spor'un haberine göre Bordo-mavili ekip, Brezilyalı defans oyuncusu 'nun transferi konusunda kulübü ile anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 3.10.2020 00:03 Son Güncelleme: 3.10.2020 00:26 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor Vitor Hugo transferinde kulübü Palmeiras ile anlaştı!

Trabzonspor, aradığı stoperi Brezilya'da buldu. A Spor'un haberine göre Bordo-mavili ekip, Brezilyalı defans oyuncusu Vitor Hugo'nun transferi konusunda kulübü Palmeiras ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, stoper transferini Brezilya'dan yapıyor.

Bordo-mavili ekip, Palmeiras'tan 29 yaşındaki defans oyuncusu Vitor Hugo transferinde anlaşmaya vardı.

Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Kariyerinde hep ülkesi Brezilya'nın takımlarında oynayan Vitor Hugo, 2017-2019 yılları arasında Avrupa'da Fiorentina forması giydi.

Trabzonspor Vitor Hugo ile anlaşma sağladı

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Son dakika: Trabzonspor Vitor Hugo transferinde kulübü Palmeiras ile anlaştı!
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