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Son dakika: 'da Edgar le sakatlandı

Son dakika haberleri... 'in 4. haftasında deplasmanda FK'ya konuk olan Trabzonspor'da deneyimli oyuncu Edgar le sakatlandı. Portekizli oyuncu yerini Campi'ye bıraktı.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 20:42 ABONE OL

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayan Trabzonspor, 4'üncü haftada deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada flaş bir sakatlık yaşandı. Fırtına'nın 26 yaşındaki stoperi Edgar Ie 27'inci dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Portekizli futbolcunun yerine Campi oyunda dahil oldu.

MUHAMMET DE DEVAM EDEMEDİ

Maçın 11'inci dakikasında da Gaziantep FK'da bir değişiklik yaşandı. Trabzonspor'un eski futbolcusu Muhammet Demir sakatlığı nedeniyle kenara geldi. Golcü futbolcunun yerine oyuna Andre dahil oldu.

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Son dakika: Trabzonspor'da Edgar le sakatlandı
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